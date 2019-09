Foda weiß, wer gegen Lettland im ÖFB-Tor steht

Morgen ist für Österreichs Nationalteam in der EM-Quali gegen Lettland ein Sieg Pflicht. Wer steht im Tor? Teamchef Franco Foda hat sich festgelegt.

Verlieren verboten! Will Österreich im Rennen um ein EM-Ticket bleiben, ist morgen (20.45 Uhr, live ORF 1) in der EM-Quali ein Heimsieg gegen Lettland Pflicht. Eine der offenen Fragen vor der Partie: Wer steht im Tor? Heinz Lindner ist auf Klubsuche und steht nicht im Nationalteam, mit Cican Stankovic, Alexander Schlager und Pavao Pervan stehen drei Debütanten zur Wahl.Teamchef Franco Foda verrät vor dem Spiel, dass er sich in der Goalie-Frage bereits festgelegt hat. Wer das Rennen macht, will er aber noch nicht verraten. "Ich weiß, wer im Tor spielen wird, und werde es morgen den Torleuten mitteilen", erklärt er. "Jeder hat gut gearbeitet, ich habe absolutes Vertrauen zu allen, die ich nominiert habe. Spielen wird der, von dem ich den besten Eindruck gewonnen habe."Ob der Schlussmann, der gegen Lettland im Tor steht, auch längerfrisitig die Nummer eins im Team ist, steht noch nicht fest. "Das wichtigste Spiel ist gegen Lettland, danach beschäftigen wir uns mit der Frage, wer gegen Polen spielen wird", meint Foda.Auch über Marko Arnautovic gibt der Teamchef Auskunft. Sein neuer Job in China soll für das Nationalteam keinen Unterschied machen: "Er ist so positiv wie immer, hat engagiert trainiert und ist ein wichtiger Bestandteil des Teams." Der idealerweise mit einem schnellen Tor gegen Lettland helfen soll. Doch Foda warnt vor dem Gegner: "Man redet immer von Pflichtsiegen, aber wir haben vor Respekt. Es wird für uns kein einfaches Spiel. Wenn man zur EM will, müssen wir jedenfalls unsere Heimspiele gewinnen." (red)