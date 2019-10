FPÖ-Boss Hofer kritisiert Kavlak nach Türkei-Tweet

Am Twitter-Account von Ex-Rapidler Veli Kavlak war eine positive Meldung zum Einmarsch der Türkei in Nordsyrien zu lesen. Das bringt ihm jetzt scharfe Kritik von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer ein.

"Es begann. Möge Allah mit uns sein und unser Heer siegreich machen. Die türkische Nation ist bei dir", war am 9. Oktober am Twitter-Account von Veli Kavlak zu lesen. An diesem Tag startete die Türkei die Militäroffensive in Nordsyrien. Der Tweet wurde wenig später wieder gelöscht.FPÖ-Parteichef Hofer ist empört und meint: "Das postet ein Nationalspieler aus Österreich. Dieser Herr hat in Österreich nichts verloren." Er sieht das als Beweis, das sich in Österreich lebende Türken "mit der Integration schwertun oder sie verweigern."Kavlak, gebürtiger Wiener, lief in seiner Karriere 31 Mal für das Nationalteam auf. 2011 wechselte er von Rapid zu Besiktas Istanbul, wo er bis zum Kapitän aufstieg. Nach einer Schulterverletzung ist der 30-Jährige seit 2018 vereinslos.