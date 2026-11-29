Frostige Aussichten – Frau A. (57) ist eine Kämpfernatur – bereits zwei Mal hat die Wienerin eine Krebserkrankungen besiegt, gab alles, um, am Leben zu bleiben. Nun bedrohen die Wienerin ganz andere Sorgen: Sie kann sich die Energiekosten nicht mehr leisten, fürchtet, im Winter frieren zu müssen.
Seit über drei Monaten wartet die 57-Jährige nun schon auf die Verlängerung ihrer Wohnbeihilfe, doch bisher ohne Erfolg. Die Konsequenzen sind frostig: "Die Miete konnte ich glücklicherweise immer bezahlen, aber für die Heizrechnung hat es einfach nicht mehr gereicht", sagt Frau A. in der Caritas-Sozialberatung.
Der Winter hat gerade erst begonnen, schon fallen die Temperaturen auf unter null Grad. Ohne Heizung würden auch die Temperaturen in der Wohnung der 57-Jährigen rasant sinken. Um etwas besser über die Runden zu kommen, würde Frau A. nichts lieber tun, als sich durch einen Job etwas Geld zu verdienen. Doch die Nachwehen ihrer Krebserkrankungen sowie ihr Alter machen ihr einen Strich durch die Rechnung.
Derzeit kann Frau A. von der Caritas-Sozialberatung unterstützt werden und muss in ihrer Wohnung noch nicht frieren. Doch die kalte Jahreszeit dauert noch lange.
Um Frau A. und anderen in ihrer Situation zu helfen, gibt es eine Spendenaktion der Caritas. "Niemand soll in der Wohnung frieren müssen, auch wenn das Geld fehlt", heißt es.