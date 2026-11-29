i Die Energiekosten machen der Wienerin zu schaffen. iStock Nach schwerer Erkrankung Frau findet keinen Job – "Kann Heizung nicht bezahlen" Der Winter hat gerade erst begonnen, doch für Frau A. wird die Kälte schon jetzt zur Existenzfrage. Ihre Sorgen werden immer größer. Von Österreich Heute 29.11.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frostige Aussichten – Frau A. (57) ist eine Kämpfernatur – bereits zwei Mal hat die Wienerin eine Krebserkrankungen besiegt, gab alles, um, am Leben zu bleiben. Nun bedrohen die Wienerin ganz andere Sorgen: Sie kann sich die Energiekosten nicht mehr leisten, fürchtet, im Winter frieren zu müssen.

Kann nur Miete bezahlen

Seit über drei Monaten wartet die 57-Jährige nun schon auf die Verlängerung ihrer Wohnbeihilfe, doch bisher ohne Erfolg. Die Konsequenzen sind frostig: "Die Miete konnte ich glücklicherweise immer bezahlen, aber für die Heizrechnung hat es einfach nicht mehr gereicht", sagt Frau A. in der Caritas-Sozialberatung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Der Winter hat gerade erst begonnen, schon fallen die Temperaturen auf unter null Grad. Ohne Heizung würden auch die Temperaturen in der Wohnung der 57-Jährigen rasant sinken. Um etwas besser über die Runden zu kommen, würde Frau A. nichts lieber tun, als sich durch einen Job etwas Geld zu verdienen. Doch die Nachwehen ihrer Krebserkrankungen sowie ihr Alter machen ihr einen Strich durch die Rechnung.

Dringend Spenden gebraucht

Derzeit kann Frau A. von der Caritas-Sozialberatung unterstützt werden und muss in ihrer Wohnung noch nicht frieren. Doch die kalte Jahreszeit dauert noch lange.

Die Bilder des Tages i ?

Um Frau A. und anderen in ihrer Situation zu helfen, gibt es eine Spendenaktion der Caritas. "Niemand soll in der Wohnung frieren müssen, auch wenn das Geld fehlt", heißt es.