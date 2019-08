Frau flüchtet mit gestohlener Haarpracht

Eine Wienerin ließ sich die Haare verlängern und färben, flüchtete dann aber aus dem Beauty-Salon. Der Schaden für die Friseurin: 780 Euro. Die erstattete nun Anzeige.

Waschen, schneiden, (rein)legen – so lautete wohl das Motto einer dreisten Kundin eines Wiener Frisiersalons. Die Frau ließ sich im Beauty-Studio "Gökcem Hairstyle" eine neue Frisur verpassen. Als sie dann zahlen sollte, wurde es haarig."Die Kundin ist vergangenen Freitag in das Geschäft gekommen. Sie wollte sich ihre alten Extensions rausnehmen und neue Strähnen einsetzen lassen", so Chefin Fatma im Gespräch mit. Die Frau hat laut der 37-Jährigen nicht einmal nach dem Preis gefragt. "Sie wollte nur das Beste." Und das bekam sie. "Wir haben ihr 200 Echthaarsträhnen eingesetzt und gefärbt."Fünf Stunden lang werkte die Friseurin an der neuen Haarpracht ihrer Kundin. Kosten: 780 Euro. "Sie war sehr zufrieden und wollte mit Karte zahlen, aber unser Bankomat hat an diesem Tag nicht funktioniert." Daraufhin erklärte ihr Fatma, sie könne neben dem Salon abheben. "Die Frau meinte unschuldig, sie lässt sogar ihre Tasche bei uns und holt schnell das Geld. Als sie nach eineinhalb Stunden nicht zurück war, bin ich zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet," ärgert sich Fatma. "Zum Glück wurde die Frau von unseren Kameras aufgenommen."Bizarr: In der zurückgelassenen Tasche fanden Beamte nur ein Packerl Feuchttücher ...(adu)