Frisch verheirateter Wiener verschollen

Sie feierten gerade erst ihre Hochzeit, jetzt fehlt von Thomas G. jede Spur: Seit Dienstag, 9 Uhr, ist der 34-Jährige abgängig.

Verzweifelte Suche

"Er hat meinen Sohn in den Kindergarten gebracht und ist dann Richtung Gänserndorf in die Slowakei gefahren, um bei Tesco einzukaufen", so Ehefrau Jacqueline zuDie 28-Jährige ist völlig verzweifelt und hat bei der Polizei bereits eine Vermisstenanzeige gemacht: "Sein Handy ist aus. In der Arbeit ist er auch nicht aufgetaucht. Familie und Freunde erreichen ihn ebenfalls nicht. Ich mache mir wirklich große Sorgen."Der Disponent soll mit einem blitzblauen VW Polo mit der Kennzeichen-Nummer W-19667J unterwegs sein. Jacqueline: "Falls ihn jemand gesehen hat, bitte meldet euch bei der Polizei."