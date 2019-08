Für 20 Cent spuckt dieser Automat einen Lacher aus

Witze to go: Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Kaugummi-Automat. Steckt man allerdings 20 Cent hinein, kommen Gags und Scherzfragen raus.

"Wann gehen die meisten U-Boote unter?" ... na? "Am Tag der offenen Tür" – In Dortmund gibt es jetzt einen Automaten der auf Abruf Flachwitze und Kalauer ähnlichen Kalibers ausspuckt – gegen einen Obolus, versteht sich. 20 Cent sollte einem ein Lacher aber schon mal wert sein."Wir haben über 700 Witze schon verkaufen können. Das ist ein riesen Erfolg", freut sich Sebastian Everding, der Betreiber des umfunktionierten Kaugummi-Automaten, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Mittlerweile müsse er einmal in der Woche neue Witze nachfüllen, erklärt der Deutsche.: der selbst von der großen Nachfrage überrascht ist.Die Idee stammt eigentlich aus Nürnberg. Dort hatte Kabarettist Oliver Tissot vor rund einem Jahr ebenfalls einen Witzeautomaten aufgehängt. In Konkurrenz stehen die beiden Betreiber allerdings nicht. Tissot liefert sogar manchmal Nachschub an neuen Lachern ins Ruhrgebiet.Wer selbst Schenkelklopfer auf Lager hat, kann diese übrigens ebenfalls einsenden. Entweder direkt im Briefkasten daneben einwerfen, oder eben per Mail. "Die nehme ich dann auch gerne", so Everding. Sexistische oder rassistische Witze sind allerdings tabu.Einen Bonus-Lacher zum Abschluss: "Was ist weiß und rollt einen Berg hoch" ... "Eine Lawine mit Heimweh".(red)