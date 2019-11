17.11.2019 10:15 Autofahrerin (18) erfasst Fußgänger, schwer verletzt

Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Bild: Zoom.Tirol

Bei einem Verkehrsunfall in Fügen (Bezirk Schwaz) ist am Sonntag ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Die Lenkerin hatte den 29-Jährigen in der Dunkelheit übersehen.