Für dieses Foto blockieren Insta-Touris die Straße

Anwohner im New Yorker Stadtviertel Brooklyn sind genervt: Instagram-Nutzer bevölkern ständig eine Straße, um das perfekte Foto zu schießen.

Stell dir vor, du willst nach einem anstrengenden Tag einfach mit dem Auto vor deiner Wohnung einparken – die eigentlich ruhige Straße wird aber tagtäglich von Hunderten Touristen belagert, die dort Fotos schießen und nur widerwillig oder gar nicht Platz machen. So geht es Anwohnern im New Yorker Stadtviertel Brooklyn, deren Straßen zu Insta-Hotspots wurden.Ein Instagrammer hat damit begonnen, nun wollen es ihm Tausende gleich tun. Das begehrte Motiv: Das Empire State Building, umrahmt von einem Brückenpfeiler der Manhattan Bridge. Und das ist genau aus dem Winkel einiger weniger Straßen in Brooklyn möglich.Der Ansturm ist so groß, dass es mittlerweile gefährlich ist: Tag und Nacht rennen die Insta-Touristen auf die Straße und in den Verkehr, um ihr Foto knipsen zu können.