14.12.2019 12:39 Fußball-Ikone! Leobens Idrissou sitzt in Schubhaft

2018 spielte Mo Idrissou - hier im Zweikampf mit Stefan Schwab - noch mit Kufstein im Cup gegen Rapid. Bild: imago sportfotodienst

Mohamadou Indrissou war ein Star in Deutschland, ist eine Kameruner Fußball-Ikone, lässt seine Karriere in der Steiermark ausklingen. Jetzt klickten die Handschellen. Er sitzt in Schubhaft. Sein Klub Leoben ist besorgt.