Vor 1 ' Fußballteam geht ohne Ballberührung in Führung

Das U-17-Team von Sporting Lissabon kann kurz nach dem Anpfiff das 1:0 feiern, ohne selbst in Ballbesitz gewesen zu sein. Dank eines äußerst kuriosen Eigentores.

In diversen Sportarten findet der Ball immer wiedermal ungewollt den Weg ins eigene Tor. Meist sind es abgelenkte Schüsse, bei denen die Keeper keine Abwehrchance haben. Manchmal stellen sie sich aber auch ungeschickt an und sie kassieren ein „Steirertor".



Und es gibt Eigentore, die schlicht unerklärlich sind. Wie jenes, das sich bei einem Spiel zweier Nachwuchsmannschaften in Portugal ereignete.



Bereits 13 Sekunden nach Beginn der Partie kann das U-17-Team von Sporting Lissabon den Führungstreffer bejubeln. Und das sogar, ohne dass ein Spieler der Grün-Weißen mit dem Ball in Kontakt gekommen ist.



Ein Rückpass des Verteidigers rollt am unglücklich ausschauenden Keeper ins eigene Tor. Da sei an die Fußball-Weisheit erinnert: einen Rückpass nie auf das eigene Tor spielen. Das weiß eigentlich jedes Kind. Nicht aber die portugiesischen Junioren. (wem)