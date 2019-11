Fußgänger starb nach Unfall mit Lkw im Spital

Im Wiener Lorenz-Böhler-Krankenhaus ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fußgänger gestorben, der von einem Lkw erfasst worden war.

Im Wiener Lorenz-Böhler-Krankenhaus ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fußgänger gestorben, der am Dienstagnachmittag in Baden von einem Lkw niedergestoßen worden war. Nach Polizeiangaben hatte der 57-Jährige trotz Rotlichts eine Fahrbahn überqueren wollen.Schauplatz des Unfalls war die Dammgase in der Kurstadt bei Wien. Auch eine Vollbremsung des 54 Jahre alten niederländischen Lkw-Lenkers habe die Kollision mit dem Fußgänger nicht verhindern können, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 57-Jährige aus dem Bezirk Baden wurde mit schweren Verletzungen von einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo es letztlich jedoch keine Hilfe mehr für ihn gab.In Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) wurden ebenfalls am Dienstagnachmittag zwei Frauen von einem Pkw niedergestoßen. Der Polizei zufolge hatte ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld mit seinem Auto vom Parkplatz eines Lebensmittelfachgeschäftes auf die B18 fahren wollen, wobei er zwei armenische Staatsbürgerinnen im Alter von 38 und 60 Jahren erfasste. Die Frauen wurden verletzt und in das Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert ( "Heute" berichtete ).