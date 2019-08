Gabalier: "Weiß nicht, ob ich diesmal wählen gehe"

"Heinzl und die VIPs - Gabalier im Sommergespräch" läuft am 1. September um 19. 45 Uhr bei ATV

Andreas Gabalier hat offenbar das Vertrauen in die Politik verloren. Der Schlager-Star spricht mit Dominik Heinzl auf ATV über seinen Frust.

"Kindergarten-Niveau"

Dass Andreas Gabalier politisch kein Linker ist, das ist wohl weithin bekannt. Viele vermuten sogar, dass seine Sympathien früher bei der FPÖ und deren ehemaligen Chef Heinz-Christian Strache lagen.Früher scheint aber hier das Stichwort zu sein, denn im Interview mit Dominik Heinzl im TV-Sender ATV verrät der "Volks-Rock'n'Roller": "Ich weiß noch gar nicht, ob ich dieses Mal wählen gehen werde."Und dann lässt er seinem Frust über die Politik freien Lauf. "Der Zinnober, der die letzten Monate abgegangen ist" und "das Kindergarten-Niveau quer durch die höchsten Reihen sämtlicher Politiker" mache ihn nachdenklich, meint Gabalier.Das Gespräch wurde nach Gabaliers überstandener Virus-Infektion in der "Tenne" in Schladming aufgezeichnet. Sechs Kilo ist er jetzt leichter, verrät er.Gabalier spricht mit Heinzl nicht nur über seine Karriere und deren Anfänge, sondern auch über das umstrittene mutmaßliche "Hakenkreuz"-Cover Die Sendung wird am Sonntag, den 1. September um 19.45 Uhr auf ATV ausgestrahlt. (csc)