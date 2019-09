Stroll abgeschossen: "Vettel ist ein Iditot!"

Sebastian Vettel sorgt wieder einmal für Gesprächsstoff. Der Ferrari-Pilot hätte eigentlich für einen Heimsieg der Scuderia in Monza sorgen wollen, doch das Gegenteil war der Fall.

In der siebenten Runde drehte sich der vierfache Weltmeister in der Variante Ascari ein. Was dann folgte war purer Wahnsinn. Vettel fuhr wieder auf die Strecke zurück und übersah Lance Stroll.Der Deutsche schoss den jungen Kanadier von der Strecke, der schimpfte über Funk: "Vettel ist auf die Strecke gefahren wie ein Idiot!"Das hielt Stroll aber nicht davon ab den selben Blödsinn zu machen, der Racing-Point-Pilot drängte Alex Albon von der Strecke.Vettel und Stroll wurden beide mit einer Stop-and-Go-Strafe belegt.(pip)