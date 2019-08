Vor 2 Tagen Gehaltserhöhung für Frankfurt-Coach Hütter

Adi Hütter freut sich über mehr Kohle. Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Vor dem Start in seine zweite Saison bei Eintracht Frankfurt hat Coach Adi Hütter still und heimlich einen neuen Vertrag erhalten.

Neuer Vertrag für Adi Hütter in Frankfurt. Die Eintracht hat dem österreichischen Erfolgscoach still und heimlich einen neuen Vertrag gegeben.



Der neue Kontrakt gilt weiterhin bis 2021, enthält aber eine Gehaltserhöhung für den 49-Jährigen, berichtet die SportBild. Hütter soll demnach jährlich um 200.000 Euro mehr verdienen. Bisher hatte das Gehalt des Vorarlbergers zwei Millionen Euro betragen.



Neu im Vertrag ist eine besondere Ausstiegsklausel. Hütters Arbeitspapier bei den Hessen würde im Falle eines Abstiegs nicht für die zweite Bundesliga gelten.



In seiner Premierensaison führte Hütter die Eintracht ins Halbfinale der Europa League und auf den siebten Bundesliga-Platz. (wem)