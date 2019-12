04.12.2019 7:51 Geisterfahrer wollte von Straße rückwärts abfahren

Zum Glück bemerkte der Fahrer seinen Fehler noch bevor etwas passieren konnte.

Immer wieder kommt es vor, dass Autofahrer die falsche Spur oder Auffahrt erwischen und so zu Geisterfahrern werden. Auch am Samstag ereignete sich so ein Fall in Wien.