Gestalte deine Weihnachtspost mit echtem Wachssiegel!

Von 12. November bis 23. Dezember 2026 verwandelt sich das Studio F der Wiener Stadthalle in eine festliche Weihnachtswelt. Im Weihnachtspostamt können Besucher ihre ganz persönlichen Weihnachtsgrüße gestalten, verzieren und verschicken.
Ob ein Wunsch ans Christkind, liebe Worte an die Großeltern oder ein besonderer Gruß an Freunde: Hier wird das Briefeschreiben zu einem weihnachtlichen Erlebnis. Und das Beste: Mit jedem verkauften Briefpaket geht ein Euro an "Licht ins Dunkel" zugunsten von Familien mit Kindern in Not.
Für besonders stilvolle Weihnachtsgrüße gibt es das exklusive Briefpaket "Das Weihnachtssiegel". Darin enthalten sind hochwertiges Briefpapier, ein edles Kuvert und ein echtes Wachssiegel, das gemeinsam mit den Weihnachtselfen angebracht wird. Ein Schutzumschlag sorgt dafür, dass die liebevolle Botschaft sicher ankommt.
Der Versand innerhalb Österreichs oder ins Ausland ist bereits inkludiert.
Das Weihnachtspostamt ist täglich von 10 bis 20 Uhr (12.11.-23.12.2026) geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.
"Heute" verlost 5 exklusive Premium-Briefpakete, die vor Ort im Weihnachtspostamt in der Stadthalle gestaltet werden können. Damit kannst du deinen Liebsten auf besonders schöne Weise eine Freude machen.
Du möchtest gewinnen? Dann fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir deine Gewinnchance!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 16.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.