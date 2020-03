Hundeprofi Martin Rütter LIVE! Gewinne 3x2 Karten

Der bekannte TV-Hundeprofi tourt im März mit neuer Live-Show "Freispruch" durch Österreich. Wir verlosen 3 x 2 Karten!

"Der Piefke kommt wieder nach Österreich" - Showtermine

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"SCHULD ist nie der Hund"

Videobotschaft von Hundeprofi Martin Rütter

Der bekannte, deutsche TV-Hundetrainer Martin Rütter tourt im März 2020 wieder durch Österreich. "Freispruch!" heißt sein neues Live-Programm. In gewohnter Rütter-Manier hält er Herrchen und Frauchen den schmerzhaften Spiegel der Wahrheit vor die Nase. Der Hundeprofi wird nämlich zum „Anwalt der Hunde" und versucht unschuldige Vierbeiner von der Anklagebank zu holen. Wer den Hundeprofi kennt weiß, das geht nicht ohne Seitenhiebe auf Frauchen und Herrchen., so die Botschaft des TV-Hundetrainers. Egal ob der Hund dem Postler nach jagt oder das Abendessen vom Tisch stibitzt – der Fehler liegt beim Zweibeiner.Wie das? Das erklärt der Hundeprofi Live auf der Bühne - und zwar am 19.3. in Graz, am 20.3. in Linz und am 21.3.2020 in Wien. "Der Piefke", wie er selbst sagt, "kommt wieder nach Österreich" und hat für die "Heute"-Leser eine Videobotschaft:Stadthalle Graz20:00 UhrTipsArena20:00 UhrStadthalle, Halle D20:00 Uhr