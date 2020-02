Gewinne 50 Valentinstags-Rosen für deine Liebe

Das Leben ohne unseren Liebsten wäre wohl nur halb so schön. Weil der Valentinstag vor der Tür steht, verschenken wir nun 2 x 50 Rosen für dein Herzblatt.

Der Valentinstag steht vor der Tür und daher wollen wir euch 2 x 50 Rosen von Blumen B & B für eure Liebsten schenken. Das einzige was ihr dafür tun müsst, ist es das Formular auszufüllen und eine Liebesbotschaft an euren Partner oder Partnerin zu schicken.Das Gewinnspiel wird im-Geschäftsbereich, also in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, ausgetragen. Wenn du gewinnst, kannst du also deine 50 Rosen in einer unserer Redaktionen, in Wien, St. Pölten und Linz abholen.