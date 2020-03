Gewinne dein eigenes Beet mitten in der Stadt!

"Heute" & das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) verlosen 80 Beete sowie Starterpakete mit Jung-Pflanzen und Samen von LGV-Frischgemüse!

Daswird wieder gemeinsam vomfortgesetzt.-Gewinner erhalten zudem: 120 Kisterl warten auf ihren Einsatz und enthalten Gemüsepflänzchen, Samensäckchen und Werkzeug.Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger freut sich über den Erfolg des Urban Gardening Projekts:Das Starterpaket ist inklusive 4 Stück Gemüsepflanzen, 4 Stück Salatpflanzen, 4 kleine Packungen Saatgut (Paradeiser, Eichblattsalat, Kresse, Basilikum) und einem Urban Gardening Werkzeug-Set.Die Grünflächen an der Oberen Augartenstraße 1 im 2. Wiener Gemeindebezirk haben eine Gesamt-Fläche von rund 1.800 Quadratmetern, die Beete haben eine Größe von jeweils circa 10 Quadratmetern, sie können bis 31. Oktober 2020 bewirtschaftet werden.Schreibe uns, warum du unbedingt ein Beet gewinnen möchtest. Gib dein Alter sowie die Anzahl der Personen im Haushalt an (pro Haushalt wird 1x Beet verlost), fülle alle weiteren Formularfelder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!Dankist Wien die einzige Millionenstadt weltweit, die sich während der Saison mit frischem Gemüse selbst versorgen kann! In den Wiener Gärtnereien wachsen über 40 Gemüsesorten. Die kurzen Transportwege bis zur LGV Sonnengemüse Zentrale nach Simmering sorgen dafür, dass das Gemüse erntereif gepflückt wird und mit vollem Geschmack bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt.Mit dem Urban Gardening Projekt zeigt "Gärtnergemüse LGV" auf, wie viel Arbeit hinter der Produktion von Lebensmitteln steckt - ein wichtiger Beitrag für die Natur- und Artenvielfalt in der Stadt.