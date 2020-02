"Heute"-App downloaden & Valentins-Geschenk abholen

"Heute" verlost zum romantischsten Tag des Jahres ein Glas Edel-Prosecco von Desiderio am 14. Februar 2020 in der Desiderio Art-Lounge im ersten Wiener Gemeindebezirk.

Wie funktioniert der Valentinstagsspaß?-Leser begeben sich am Freitag, 14. Februar, in die Desiderio Art-Lounge (Wien 1., Johannesgasse 17) in die Wiener City und zeigen, dass diehaben.heißt es, den guten Tropfen Prosecco trinken und genießen. So wünschen wir unseren digitalen-Lesern einen besonderen Valentinstag. Und falls du kein Geschenk hast, ein gutes Glas Prosecco ist nie falsch!Das Weingut DESIDERIO N ° 1 befindet sich im Herzen der Marca Trevigiana. Für einen Önophilen ist dieser Ort wie der Heilige Gral des italienischen Schaumweins – 30 km nördlich von Venedig, im Nordosten vom Piave und im Südwesten vom Fluss Sile begrenzt.Seit über 300 Jahren werden hier Trauben angebaut, aus denen der Prosecco Superiore hergestellt wird. Mit der Gründung der ersten italienischen Weinbauschule in Conegliano im Jahre 1876 wurde die Region sehr erfolgreich. Venetien ist und bleibt mit 15 Gemeinden das Epizentrum des Proseccos weltweit.DESIDERIO N° 1 möchte begeistert mit seinen einzigartigen und berauschenden Weinen. Dabei handelt es sich nicht um handelsübliche Weine, die in einem örtlichen Supermarkt im Regal zu finden sind. Sie werden vielmehr in einem ganz anderen Licht präsentiert, unter anderem in der Desiderio Art-Lounge im ersten Wiener Bezirk in der Johannesgasse 17.Neugierig geworden? Hier findest du weitere Informationen: