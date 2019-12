Gogo out! Blau Weiß Linz wirft Goran Djuricin raus

Drama bei Blau Weiß Linz! Der Traditionsverein hat ein Budgetloch von 900.00 Euro. Nun trat der gesamte Vorstand geschlossen zurück. Auch Trainer Goran Djuricin muss gehen.

Chaos-Tage bei Blau Weiß Linz – und es wird nicht besser. Wie "Heute.at" am frühen Freitagvormittag aus Vorstandskreisen erfuhr, wird der Vorstand heute, Freitag, den Rücktritt bekanntgeben. Knapp zwei Stunden später bestätigte der Verein die "Heute.at"-Meldung in einer Aussendung.Auch sportlich läuft es alles andere als rund, Trainer Goran Djuricin muss den Hut nehmen. "Ich möchte mich bei Gogo für seinen Einsatz bedanken. Er hat immer alles gegeben, doch leider konnten wir die sportliche Talfahrt bis zur Winterpause einfach nicht stoppen", meint Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung."Wir haben es uns nicht leicht gemacht und in der letzten Woche den gesamten Herbst analysiert. Es war nicht alles schlecht, wir hatten auch sehr gute Phasen dabei. Doch die Entwicklung in den letzten Wochen, vor allem was die Gegentore betraf, hat uns am Ende aber leider keine andere Wahl gelassen und so haben wir uns entschieden, den Trainer zu beurlauben und neue Wege zu gehen", erklärt Wawra die Trennung vom Ex-Rapidler.