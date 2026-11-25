i Am Freitag startet Madesimo in die Wintersaison – und verschenkt zum Auftakt aufgrund des geringen Angebots den Tagespass. iStock/Federico Rostagno Saisonstart am Freitag Gratis-Skitag: Hier kannst du umsonst auf die Skipiste Am Freitag kannst du im italienischen Madesimo kostenlos Ski fahren. Der Tagespass ist gratis, aber nur ein Teil des Gebiets ist geöffnet. Von Heute Life 25.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Madesimo, Italien, startet am Freitag die Skisaison mit einer besonderen Aktion: Der Tagespass für die Ski-Area Valchiavenna ist am 27. November gratis. Normalerweise kostet der Pass in der Vorsaison rund 41 Euro, doch zum Auftakt sparst du dir dieses Geld. Den kostenlosen Skipass erhältst du an den Kassen bei der Cabinovia Larici oder beim Lago Azzurro.

Nur begrenztes Pistenangebot

Zum Saisonstart sind vorerst nur die Cabinovia Larici und der Sessellift Cima Sole in Betrieb. Welche Pisten genau geöffnet sind, gibt das Skigebiet erst am Donnerstag bekannt.

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Der Grund für das reduzierte Angebot liegt an den Wetterbedingungen: Milde Temperaturen hatten die Produktion von Kunstschnee erschwert. Erst mit dem Kälteeinbruch und Naturschnee am vergangenen Wochenende konnten die Betreiber ausreichend Pisten präparieren. Laut der Lokalzeitung 'La Provincia' bleibt der Gratis-Skitag deshalb auf den Freitag beschränkt.

Gratis-Skitag als Tradition

Der kostenlose Saisonstart hat in Madesimo mittlerweile beinahe Tradition. Bereits 2023, 2024 und 2025 konnten Gäste an den ersten Tagen gratis Ski fahren. Heuer ist vorerst nur der Freitag kostenlos.

Madesimo liegt in der Lombardei, nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Da der Splügenpass im Winter gesperrt ist, empfiehlt sich die Anreise aus dem Norden über den Julier- und Malojapass.

Weitere Skigebiete mit Gratis-Angeboten

Auch in anderen Skigebieten kannst du gratis oder besonders günstig Ski fahren: Im Walliser Skigebiet Télégiettes sind die Lifte an ausgewählten Tagen kostenlos. Auf der Rigi in der Schweiz nutzen Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen die Lifte gratis. In Elm im Kanton Glarus fahren Kinder bis 16 Jahre am 19. Dezember 2026 kostenlos. In Livigno, Italien, ist der Skipass in bestimmten Zeiträumen bei teilnehmenden Unterkünften inklusive, wenn eine Mindestanzahl von Nächten gebucht wird.

Die besten Skigebiete weltweit i ?

Auch in Österreich gibt es Angebote: Zum Saisonstart am 5. und 6. Dezember 2026 fahren in der SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2008 und jünger gratis. Den Skipass bekommst du dort nach Vorlage eines Altersnachweises.