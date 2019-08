Vor 16 ' Großbrand in Vösendorfer Wohnhausanlage

Die Flammen waren mehrere Meter hoch. Bild: Kein Anbieter/FF Brunn am Gebirge

Rund 130 Florianis stehen seit den frühen Morgenstunden in Vösendorf (Bez. Mödling) beim Brand eines Wohnhauses im Einsatz.

Feuer in Vösendorf! Früh am Sonntagmorgen brach aus bislang unbekannter Ursache Feuer in einer Wohnhausanlage aus. Die Flammen verbreiteten sich in den oberen Geschoßen schnell, gleich sechs Feuerwehren wurden alarmiert.



Insgesamt standen dann rund 130 Feuerwehren im Löscheinsatz, der über mehrere Stunden andauerte. Noch am späteren Sonntagmorgen konnte Entwarnung gegeben werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an.



Das Rote Kreuz stand mit zahlreichen Sanitätern permanent parat, um im Notfall auch die Florianis schnell versorgen zu können. Bis ca. 9 Uhr musste das Rote Kreuz aber glücklicherweise keine Personen versorgen. (min)