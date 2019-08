Großbrand wütet auf Ponyhof, Einsatz läuft

Großeinsatz mehrerer Feuerwehren in Andorf (Bez. Schärding) am Sonntagfrüh. Auf einem Ponyhof ist ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei und Feuerwehr ist der Brand am Sonntag in der Früh einem Nebengebäude des Hofes ausgebrochen.Das Gebäude wird als Wirtschaftsraum genutzt.Laut Alarmmeldungs-Website waren Sonntagvormittag insgesamt 11 Feuerwehren (!) vor Ort im Einsatz.Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Laut ORF sollen aber keine Menschen verletzt worden sein. Auch die Tiere dürften gerettet worden sein.+++ Mehr in Kürze +++ (rep)