Baden: Cobra nahm Mann mit Messer fest

Großeinsatz für Polizei, Cobra und Rettung am Mittwochvormittag mitten in Baden: Ein Mann lief mit einem Messer herum, wurde festgenommen und in die Psychiatrie gebracht.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Heikler Einsatz für die Exekutive mitten in der Innenstadt der Kurstadt am Mittwoch gegen 10.30 Uhr: Ein Mann war in Rage geraten, drohte mit einem Messer. Schließlich kündigte er an, selbst sterben zu wollen."Der Mann wechselte den Standort, daher wussten wir anfangs nicht, wo er war und wie die Lage ist", so ein Beamter. Die Polizei zog schließlich die Eliteeinheit Cobra hinzu, einige Streifenwagen parkten direkt vor dem Gymnasium. Der Verdächtige konnte schließlich in einer Wohnung in der Badener Innenstadt aufgespürt, überwältigt und in Handschellen abgeführt werden.Auch das Messer wurde von den Exekutivbeamten sichergestellt. "Er war psychisch angeschlagen, wurde in die Psychiatrie gebracht", so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Nachfrage.