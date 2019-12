Großeinsatz wegen Feuer in der Linzer Altstadt

Um 17 Uhr brach in der Linzer Altstadt ein Feuer aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr raste zum Einsatzort.

Brand

Mehrere Personen waren am Dienstag gegen 17 Uhr in einem Innenhof der Linzer Altstadt mit Arbeiten beschäftigt.Plötzlich, um 17 Uhr, schossen Flammen in den Nachthimmel. Ein Fahrzeug hatte Feuer gefangen, brannte innerhalb kürzester Zeit lichterloh.Mega-Flammen – nur 50 Meter vom Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz entfernt.Die Anwohner wurden angewiesen, die Gebäude in der Nähe zu verlassen.Die Feuerwehr raste zum Einsatzort. Die Aufregung am Hauptplatz war groß, als mehrere Einsatzfahrzeuge am belebten Christkindlmarkt ankamen.Die Feuerwehr rückte über die Altstadt zum Innenhof vor, legte vom Alten Markt aus die Wasserleitungen, begann zu löschen. Der Brand war dann relativ rasch unter Kontrolle.Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Auch ein weiteres Auto, das neben dem brennenden Auto stand, dürfte in Mitleidenschaft gezogen worden sein.