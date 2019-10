Großer Hunger: Katze frisst ein ganzes Känguru

Eine Studentin wollte das Essverhalten von Raubtieren in der australischen Wüste studieren. Dabei wurde sie ein wenig überrascht.

Revier markiert

Katzen können manchmal fiese, kleine Jäger sein. Das wissen wir alle. Wehrlose Tierchen wie Heuschrecken, Spinnen oder auch kleine Vögel sind nicht vor ihnen sicher. Doch eine Samtpfote in Australien hatte größere Pläne.Emma Spencer, Studentin der Universität Sydney, spezialisierte sich bei ihrer Doktorarbeit auf die Essgewohnheiten von Raubtieren, wie zum Beispiel Füchsen und Dingos. Aus diesem Grund stellte sie Kameras in der Wüste auf, um die Tiere beim Fressen zu beobachten. Um die Sache zu vereinfachen, suchte sie gezielt nach Kadavern.Beim Durchsichten des Materials wurde sie dann doch überrascht: Bei den Überresten eines Kängurus schaute ein Raubtier vorbei, welches sie so wohl nicht erwartet hatte. Eine ganz einfache Hauskatze. "Die Katze hat eigentlich das ganze 30 Kilo schwere Känguru gefressen. Über mehrere Tage hinweg", so Spencer gegenüber "ABC News"."IFLScience" erzählte die Studentin noch, dass die Katze auch nach zwei Monaten immer wieder zum Skelett des Kängurus kam. Zwar gab es kein Fleisch mehr, jedoch schien es so, als wollte die Samtpfote ihr Revier markieren.