Großkonzern lässt Arbeiter im Regen stehen

Laufen-Keramik in Niederösterreich kündigt 130 Arbeiter. Für den anfangs versprochenen Sozialplan ist plötzlich kein Geld da.

Das Werk in Wilhelmsburg

Das Schweizer Unternehmen Laufen, Hersteller von Badezimmer-Keramik, schließt seine Produktion in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten. 130 Arbeitsplätze gehen verloren, ursprünglich wurde den Mitarbeitern ein Abschied mit Sozialplan versprochen. Doch die Verhandlungen wurden abgebrochen, die Arbeiter stehen im Regen. Laufen will einen Großteil der Produktion ins billigereTschechien auslagern."Wir liegen meilenweit auseinander", ärgert sich Rudolf Silvan, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz NÖ. Der Abgeordnete hatte für die 130 Laufenmitarbeiter einen mit 7,5 Millionen Euro dotierten Sozialplan gefordert. "Die Laufen-Geschäftsführung hat hingegen gerade einmal 1,5 Mio. Euro geboten und will sich partout nicht bewegen", erklärt Silvan gegenüber. Deshalb werde man für 13. März zu Protestaktionen vor dem Werk in Wilhelmsburg aufrufen.Die Arbeiter in der Keramikbrennerei von Laufen seien hochspezialisierte Fachkräfte, die jetzt umgeschult werden müssten, meint Silvan. Einen Teil der Kosten dafür solle ruhig der spanische Laufen-Eigentümer Roca übernehmen. Der internationale Großkonzern solle seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern nachkommen. Doch Roca weigert sich.Silvan sieht Methode hinter der Vorgangsweise: "Es ist jedes Mal das Gleiche. Gut funktionierende österreichische Traditionsunternehmen werden von internationalen Konzernen gekauft, anstehende Investitionen werden jedoch nicht getätigt. Man produziert so lange, bis nichts mehr geht, und verlagert die Produktion dann in Niedrigstlohn-Länder". Silvan führt auch einige Beispiele an: Die Unternehmen Alufix, SFL Metallbau oder Kapo Fenster und Türen, die alle in die Pleite schlitterten.Silvan fordert auch mehr Unterstützung durch das Land Niederösterreich. Er will, dass die Landesregierung unter Johanna Mikl-Leitner mehr Druck auf die spanischen Eigentümer ausübe. Für den Gewerkschafter ist es Zeit, die Wirtschaftspolitik neu zu überdenken.