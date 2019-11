Großteil findet Stadt Linz laut Umfrage "lebenswert"

Eine aktuelle Image-Umfrage über Linz sorgt für ein erfreuliches Ergebnis. Demnach finden mehr als 70 Prozent der Befragten die OÖ-Landeshauptstadt als "lebenswert".

Stolz auf Kultur

Digitalisierung als Schwerpunkt

In Linz läuft derzeit ein mehrstufiger Markenbildungsprozess. Darin enthalten: Eine Online-Befragung zum Image der Stadt. Knapp 4.800 Personen aus Linz und den umliegenden Gemeinden nahmen via Fragebögen teil.In zwei Frageblöcken wurde die Meinung zu den Themenbereichen „Attraktivität", „Stadtbild", „Kultur und Freizeit", Infrastruktur" sowie „Wirtschaft" in Linz erfasst.Das Ergebnis sorgt bei den Verantwortlichen der Stadt für freudige Gesichter. Mehr als 70 Prozent der Befragten sehen Linz als lebenswert. 80 Prozent sehen die Stadt als "wirtschaftlich stark" an.Ebenso hervorzuheben: Besonders stolz sind die Befragten laut Ergebnis auf Kunst und Kultur. Demnach gebe es ein vielfältiges Angebot, moderne Museen sowie zahlreiche Veranstaltungen.„Die Umfrage stellt unserer Stadt aktuell ein gutes Zeugnis aus. Die Ergebnisse zeigen aber auch Handlungsfelder, denen wir uns im Rahmen der Image-Arbeit und darüber hinaus widmen müssen", erklärt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).Ein Schwerpunkt wurde auch auf das Thema Digitalisierung gelegt. Bei konkreten Vorschlägen, wie Linz zu einer Digitalstadt werden kann, dominierte der Ausbau des Zugangs zum Internet. Zunächst sollen genügend Breitband-Anschlüsse und öffentliches WLAN geschaffen werden. Danach sollen die Angebote und Serviceleistungen der Verwaltung digitalisiert werden.Luger: „Die Ergebnisse der Befragung sind ein wichtiger Teil unseres Neupositionierungsprozesses, der unter dem Titel ‚City Branding Linz' von der Stadtregierung gemeinsam mit Stakeholdern und externen Fachleuten durchgefuhrt wird."Mit Abstand das wichtigste Thema, um die Zukunft in Linz zu verbessern, ist die Förderung der Grünflächen und Naturschutzflächen. 60 Prozent der Befragten wünschen sich ein besseres Angebot im öffentlichen Verkehr. Auf Rang drei folgt der Wunsch einer fahrradfreundlicheren Stadt.