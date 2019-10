Größtes deutsches Filesharing-Portal offline

Über "Share-Online.biz" wurden illegale Kopien von Kinofilmen und Serien verbreitet. Jetzt ist das Portal offline. Auch Nutzern droht Ärger.

6 Millionen Aufrufe pro Monat

Drei Tatverdächtige festgenommen

"Share-Online.biz", das angeblich größte deutschsprachige Filesharing-Portal, ist seit Mittwoch offline . Seit Jahren wurden darüber urheberrechtlich geschützte Kinofilme, Serien, Pornos und Musikstücke unerlaubt zum Download angeboten. Jetzt ist Ermittlern bei Durchsuchungen mehrerer Wohn- und Geschäftshäuser in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich ein Schlag gegen die mutmaßlichen Betreiber des Portals gelungen, wie die Polizei Aachen mitteilt Laut GVU verzeichnete "Share-Online.biz" zwischen sechs und zehn Millionen Aufrufe pro Monat. Die illegalen Kopien wurden durch registrierte Nutzer hochgeladen. Auch ihnen droht jetzt Ärger, so der Kölner Staatsanwalt Christoph Hebbecker zum "Spiegel" : "Wir werden schauen, ob wir auch Uploader und möglicherweise auch Downloader identifizieren können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Top-Uploadern." Sowohl die Up-, als auch die Downloads wären in diesem Fall strafbar.Auch "einschlägig bekannte Portale wie DDL-Warez.to, Serienjunkies.org oder Canna.to" gehörten zu den Seiten, die am häufigsten auf "Share-Online.biz" verlinkten.Das Ermittlungsverfahren richtet sich jetzt gegen drei Tatverdächtige im Alter von 40, 48 und 54 Jahren. Der Hauptbeschuldigte, ein 54-Jähriger aus dem Raum Aachen (Nordrhein-Westfalen), mietete für den Betrieb der Plattform spätestens seit dem Jahr 2010 stetig anwachsende Serverkapazitäten - zuletzt im zweistelligen Petabyte-Bereich - bei einem niederländischen Provider an.Durch den Betrieb der Plattform soll das Trio im Zeitraum von April 2008 bis Oktober 2017 einen Umsatz in Höhe von über 50 Millionen Euro generiert haben. Die Ermittlungen dauern an.