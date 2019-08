Vor 56 ' Handyraub: Großfahndung nach Überfall

Raubüberfall am Sonntag in St. Pölten: Ein noch unbekannter Täter raubte mit Waffengewalt ein Handy, die Polizei startete eine Großfahndung.

Raubüberfall in St. Pölten am Sonntag gegen 17.30 Uhr: Ein unbekannter Täter raubte einem Opfer ein Smartphone. Die Polizei, die gerade die Abreise und Aufräumarbeiten des Frequency überwachte und somit ohnedies stark präsent war, startete eine Großfahndung. Die Besatzung mehrerer Polizeiwagen und des Hubschraubers konzentrierten sich fortan verstärkt auf den Handyräuber.



Der Verdächtige flüchtete zuerst mit einem Fahrrad, warf dieses dann weg und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Fahndung lief am Traisenufer, in Wagram und Viehofen - der Ausgang des Einsatzes ist unbekannt.



(Lie)