Happy-End für die Minischweine

Die Hietzinger Familie darf ihre Mini-Schweine behalten! Eine Tierpflegerin aus dem Zoo Schönbrunn hat ihre fachkundige Hilfe bei der Betreuung zugesagt.

Jetzt hat Familie Hiehsberger aus Hietzing doch noch Schwein gehabt: Denn die von Tochter Joy (15) geretteten und heiß geliebten Mini-Paarhufer "Lillifee" und "Charly" müssen nicht aus der Gemeindebauwohnung mit Garten ausziehen!"Meine Tochter ist sehr glücklich", so Mama Barbara zu Wie berichtet , hatte ein Nachbar die Familie beim Veterinäramt (MA 60) gemeldet und behauptet, dass die Familie Wildschweine halte. Schnell stellte sich heraus: Die Mini-Schweine sind nicht wild, sondern süß.Aber: Das Amt verlangte trotzdem, dass die Tiere von einer "fachkundigen Person" – also einem Tierpfleger oder einen Tierarzt – betreut werden müssten. Ansonsten drohe die Abnahme. Und genau so eine "fachkundige Person" hat der Familie jetzt ihre Hilfe zugesagt: Der rettende Engel heißt Britta Schimon und arbeitete 15 Jahre als Tierpflegerin im Zoo Schönbrunn. Bei ihrem ersten Besuch stellte sie fest: "So wie ich das hier sehe, gibt es nichts zu bekritteln."(red)