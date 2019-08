Hat Lindsey Lohan was mit dem Saudi-"Blutscheich"?

Die Gerüchteküche brodelt: Was läuft wirklich zwischen US-Schauspielerin Lindsay Lohan und Saudi-Arabiens Horror-Scheich Mohammed bin Salman?

Lindsey Lohan: "Alles Lügen!"

Noch heißt es - ganz nach Rainhard Fendrich - "alles ist möglich, aber nix is fix". Jedoch pfeifen es die Spatzen schon von den Dächern bzw. Freunde von Lohan dem US-Promi-Portal "Page Six" Diese berichten, Lohan und der saudi-arabische Scheich, der unter dem Verdacht steht, 2018 den bestialischen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben ( "Heute.at" hat berichtet ), seien sich zuletzt näher gekommen. Angeblich überhäufe der 33-Jährige sie mit teuren Geschenken (einschließlich einer Kreditkarte) und lasse sie in seinen Privatjets umherfliegen.Auch wenn es nicht das erste Mal wäre, dass die Liebe erst durch die dicke Brieftasche eines Millionärs zu Lindsey Lohan findet, bestreitet ihr Sprecher die Gerüchte vehement: Das seien alles bloß Lügen. Die beiden hätten sich bisher nur ein einziges Mal persönlich getroffen: im vergangenen Jahr bei einem Formel-1-Rennen. Mehr sei nicht gewesen – und der Scheich habe ihr auch nie eine Kreditkarte geschenkt.Fix ist jedoch: Lindsay Lohan macht um Skandale selten einen großen Bogen. Das kann auch Society-Baulöwe Richard Lugner bestätigen, der mit der 33-Jährigen auch noch eine Rechnung offen hat. Sprichwörtlich. (siehe HIER ) (jd)