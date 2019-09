Wiens Grünen-Chefin spricht zur Causa Chorherr

Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein wird am Mittwoch Aktuelles zur Causa Chorherr berichten. Wir informieren hier aktuell.

Korruptionsverdacht gegen den ehemaligen Grünen Gemeinderat Christoph Chorherr. Am Mittwoch wird erstmals die Grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zur Causa Stellung nehmen.Worum geht's? Schon länger läuft ein Verfahren gegen Chorherr und den von ihm gegründeten Verein "S2arch", der teils hohe Spenden von mehreren Immobilieninvestoren erhalten haben soll.Vor kurzem wurde bekannt, dass außerdem gegen acht weitere Verdächtige ermittelt wird. Die Verdachtslage hier: Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit. Außerdem brisant: Chorherrs Frau soll ebenfalls in die Sache verwickelt sein Wiens Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Birgit Hebein lud am Mittwoch kurzfristig Journalisten zu sich ein, um zu der "aktuellen Thematik rund um laufende Ermittlungen zu Flächenwidmungen/MA21" zu informieren. Am Nachmittag will sie vor die Kameras treten.