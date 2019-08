Vor 51 ' Wieso fehlte Papa Klum bei Heidis Hochzeit?

Als sich Heidi Klum und Tom Kaulitz am Samstag das Ja-Wort gaben, war Günther Klum nicht anwesend.

Bei der mehrtägigen Sause auf der italienischen Insel Capri, die am Samstag mit der Traum-Hochzeitszeremonie auf dem Schiff "Christina O" ihren Höhepunkt fand, war Günther Klum nicht mit dabei. Der 73-Jährige, der auch Heidis Manager ist, war sonst immer an der seiner Tochter (45).



Warum er nicht an den Hochzeitsfeierlichkeiten von Heidi und Tom Kaulitz (29) teilgenommen hat, ist für viele ein Rätsel. Eine Anfrage der "Bild"-Zeitung blieb unbeantwortet.







Zahlreiche Gäste der Feier bestätigten die Abwesenheit des Familienoberhauptes gegenüber der "Bild". Kriselt es zwischen dem einstigen Supermodel und ihrem Vater?



Auch Toms Vater Jörg blieb der Hochzeit fern. Weil die beiden seit Jahren zerstritten sind, war das aber kein Geheimnis.



