Beyoncé, Carey & Co – wer zu Heidis Hochzeit kommt

Über 100 Gäste werden zur Hochzeit Heidi Klum und Tom Kaulitz erwartet. Wir verraten euch, wer zugesagt hat, wer wahrscheinlich kommt und wer abgesagt hat.

Diese Gäste sind fix dabei

Weitere mögliche Gäste

Diese Gäste dürfen nicht zur Hochzeit oder haben abgesagt

Am Samstag (3.8.) steigt die große Hochzeit von Supermodel Heidi Klum und "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz auf einer Luxus-Yacht bei Capri. Über 100 Gäste werden erwartet. Wer zur Hochzeit eingeladen wurde, hat das Paar natürlich nicht verraten.Dennoch haben einige Gäste ihr Kommen bereits öffentlich bestätigt. Manche sind bereits bei Capri gesichtet worden. Über andere Teilnehmer wird spekuliert.Fix mit dabei ist natürlich Heidis Familie: Erna und Günther, die Eltern der "GNTM"-Jurorin sowie ihr Bruder Michael. Auch die Kinder des Supermodels, Henry (14), Johan (12), Lou (9) und Leni (15) werden dem Spektakel beiwohnen.Daneben haben Thomas Hayo, Model-Agent und Ex-"GNTM"-Juror, und Mode-Designer Wolfgang Joop ihr Kommen angekündigt. "Heidi ist seit vielen Jahren eine meiner besten Freundinnen. Auch Tom ist mittlerweile ein guter Freund geworden. Logisch bin ich eingeladen. Ich freue mich extrem für beide", meinte Hayo etwa im Interview mit "Gala".Heidis gute Freundin Naomi Campbell wird (mit ziemlicher Sicherheit) ebenfalls an der Hochzeit teilnehmen. Erst am Donnerstag dokumentierte sie in ihrer Insta-Story ihre Anreise nach Capri.Auf Toms Gästeliste stehen natürlich sein Zwillingsbruder Bill sowie seine Bandkollegen von "Tokio Hotel". Ob seine Eltern, die normalerweise das Rampenlicht meiden, auch dabei sind, ist nicht bekannt, aber anzunehmen.Laut Informationen der "Bild" werden zwei internationale Acts sowie ein deutscher Act auftreten. Möglicherweise handelt es dabei um Superstar Beyoncé. Mehreren Medienberichten zufolge lässt es sich die US-R'n'B-Sängerin nämlich derzeit auf einer Yacht in der Nähe von Capri gut gehen.Gut möglich ist auch, dass US-Sängerin Mariah Carey auf der Hochzeit auftreten wird. Auf Instagram teilten sie und Heidi immer wieder gemeinsame Videos und Fotos.Außerdem wird über das Kommen des britischen Sängers Elton John spekuliert. Anfang dieses Jahres besuchten Heidi und Tom die legendäre Oscar-Party des Musikers. Der 56-Jährige weilt derzeit in Villa Dornale, die weniger als anderthalb Flugstunden von Capri entfernt ist."Ich hab keine Einladung bekommen", sagte sie erst vor wenigen Wochen im Interview mit RTL.Der Ex-Mann von Heidi Klum, mit der er vier gemeinsame Kinder hat, will von der Hochzeit des Paares nichts wissen, wie er vor Kurzem in einem Interview offenbarte. war zuerst eingeladen, dann aber wieder ausgeladen. Der Grund: In einem Interview zweifelte er an der Beziehung von Tom und Heidi. "Sicher ist er der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts", meinte er damals gegenüber der "Bild".(LM)