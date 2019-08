Hier war Papa Klum, als Heidi ihren Tom heiratete

Günther Klum schwänzte die Hochzeit von Tochter Heidi und Tom Kaulitz.

Der große Abwesende von Heidi Klums Hochzeit war ihr Papa Günther. Unter den Gästen habe es geheißen, er müsse Termine in Köln wahrnehmen; Mama Erna habe derweil erzählt, ihr Mann habe Knieprobleme und müsse bald operiert werden. Alles Konjunktiv, nichts bestätigt."Bild" hat den 73-Jährigen am Sonntag aufgespürt – und zwar zuhause in Bergisch Gladbach. Am Mittag besorgte er sich an der Tankstelle etwas zu lesen, am Nachmittag stöberte er im örtlichen Gartencenter, wo er laut der Zeitung Blumen fürs Grab seiner Eltern kaufte.Über die wahren Gründe für Günther Klums Abwesenheit auf Capri kann weiterhin nur spekuliert werden. "Bild" will erfahren haben, dass es Spannungen zwischen ihm und Heidi gibt. Einerseits, weil er mit seinem neuen Schwiegersohn Tom Kaulitz nicht glücklich ist. Andererseits, weil sich Papa und Tochter uneinig sind über die Ausrichtung von Heidis geschäftlichen Aktivitäten.(LM)