Herzzerreißend! Die letzte Botschaft an seine Spurs

Mauricio Pochettino wurde von den Spurs vor die Tür gesetzt. Er hatte nicht einmal Zeit, sich von den Spielern zu verabschieden, hinterließ aber eine liebevolle Nachricht.

Jose Mourinho ist Trainer von Tottenham Hotspur. Immer noch ungewohnt, oder? Am Dienstag hatte der Champions-League-Finalist alle überrascht, Erfolgstrainer Mauricio Pochettino rausgeschmissen. Es war eine Reaktion auf die derzeitige Krise. Nicht einmal zwölf Stunden später dominierte der Name Mourinho die Schlagzeilen. Er wurde am Mittwochmorgen offiziell vorgestellt.Sein Vorgänger wurde im und rund um den Klub von allen geliebt. Er hatte die Nordlondoner schließlich zu einem europäischen Top-Klub geformt.Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Das beweist ein Twitter-Beitrag seines Co-Trainers Jesus Perez. Auch er verlor seinen Job. Am Mittwoch knipste er seinen Kumpel Pochettino, wie er auf ein Clipboard seine letzten Worte an die Spurs-Stars niederschrieb."Ein riesiges Danke an euch alle! Wir können uns nicht verabschieden .... Ihr werdet immer in unseren Herzen sein