Vor 46 ' Auf hochträchtige Katze im Weinviertel geschossen

Neben vier kranken Kätzchen wurde in Bernhardsthal (Mistelbach) auch eine hochträchtige Katze gefunden. Im Halsbereich steckte ein Projektil.

Tierleid im Weinviertel: Eine junge, hochträchtige Katze wurde neben vier kleinen Kätzchen in Bernhardsthal (Bezirk Mistelbach) aufgefunden.



"Bei der Eingangsuntersuchung wurde festgestellt, dass ein Projektil eines Luftdruckgewehres am Hals unter der Haut steckt! Sie wurde offensichtlich schon als Zielscheibe benutzt", heißt es seitens des Mistelbacher Tierheims Dechanthofs, das sich der fünf Katzen annahm.



In der Umgebung des Teiches in Bernhardsthal waren die hochträchtige Katzenmutter (sie wurde auf "Cinderella" getauft) und vier an Schnupfen erkrankte Kätzchen aufgefunden. Sie kauerten zusammen und miauten sehr laut – so wurden Spaziergänger auf sie aufmerksam. Die Tiere dürften allesamt ausgesetzt worden sein.



Das Tierheim Dechanthof bittet um Spenden, um die Tiere bestmöglich versorgen zu können.



Kontakt: Tierheim Dechanthof, www.tierheim-dechanthof.at



2130 Mistelbach, Assisiweg 1



(wes)