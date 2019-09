Hoeneß dreht völlig durch, schimpft über Ter Stegen

Der scheidende Bayern-Boss Uli Hoeneß poltert nach dem Sieg seiner Mannschaft. Er schimpft über Manuel Neuers Konkurrenz im DFB-Team, Marc-Andre ter Stegen.

Die Torhüterfrage nimmt in Deutschland schräge Züge an. Mit Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen hat Bundestrainer Joachim Löw die Qual der Wahl. Das Luxusproblem verkommt zur Posse.



Bei den beiden jüngsten EM-Quali-Spielen stand Manuel Neuer im Tor. Barca-Keeper Ter Stegen ist erbost. Er gilt für viele als mittlerweile komplettester Keeper der Welt. Seine Leistung unter der Woche gegen Dortmund (0:0, Elfer gehalten) unterstrich das. Neuer zählt freilich nach wie vor zur Weltelite auf dieser Position, hat mehr Erfahrung und mehr Titel vorzuweisen, sich nie etwas zu Schulden kommen lassen.



Hoeneß-Wutrede







Uli Hoeneß wurde im Anschluss an das souveräne 3:0 seiner Bayern gegen Roter Stern Belgrad zum Champions-League-Auftakt am Mittwochabend auf das Thema angesprochen. Hoeneß ist noch Boss der Bayern, nimmt Schützling Neuer in Schutz. Dabei greift er aber auch Ter Stegen an – das sorgt für Ärger.



"Die westdeutsche Presse unterstützt ihn extrem, als hätte er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen", sagt Hoeneß bei "Sport1" über den Barca-Schlussmann. "Er hat überhaupt keinen Anspruch. Es gibt keine Diskussion, dass nur Neuer die eins ist. Wir lassen uns nicht gefallen, dass unsere Spieler geschädigt werden. Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart. Aber Manuel ist viel besser, viel erfahrener. Der kann solange spielen, wie er gesund ist. Er wird immer der Beste sein."



Weiter: "Die Hierarchie ist: Manuel Neuer ist die Nummer eins. Er ist über viele Jahre der beste Torwart der Welt gewesen."



Hoeneß redete sich in Rage und weitete seine Kritik auf den deutschen Fußballbund aus. Er erwarte sich mehr Unterstützung vom DFB. Ihn stößt immer noch sauer auf, dass mit Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels drei Leistungsträger von Löw gestrichen wurden. "Wir kriegen ständig Theater, zuerst die unmögliche Ausbootung, wo die drei Spieler schlecht behandelt wurden. Jetzt dasselbe mit Manuel Neuer. Dass man das zulässt, dass ein Mitspieler in die Öffentlichkeit geht, für ein Thema, dass er nur mit Joachim Löw zu besprechen hat, das ist nicht in Ordnung."