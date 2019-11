Horror-Gruppe für DFB! "Davon lebt der Fußball"

Das ist alles andere als der typische deutsche Dusel! Bei der Auslosung der Gruppen für die EM 2020 landete das DFB-Team in der Horror-Gruppe F.

Der Weltmeister von 2014 bekommt es mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal sowie einem dritten Team, das erst im Play-off ausgespielt wird, zu tun. Dusel geht anders."Natürlich ist das eine Hammergruppe, wahrscheinlich die stärkste Gruppe. Aber das werden richtige Fußballfeste. Davon lebt der Fußball", zeigte sich DFB-Teamchef Jogi Löw in deutschen Medien selbstbewusst.Immerhin: Alle drei Gruppenspiele werden die Deutschen als "Heimspiele" in München austragen. Der zweite Spielort ist Budapest. Eine besondere Motivation für die DFB-Auswahl: "Das ist eine hohe Herausforderung für unsere junge Mannschaft, die sich im Umbruch befindet", so Löw.Deutlich vorsichtiger äußerte sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Wir gehen sicher nicht als Favorit in die Gruppe."