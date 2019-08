Vor 1 h Hütter-Elf setzt sich gegen Estland-Klub knapp durch

Die nächste Tour durch Europa! Eintracht Frankfurt hat in der Europa-League-Qualifikation die Hürde Flora Tallinn genommen.

Die Frankfurter mit Coach Adi Hütter gewannen das Rückspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen die Esten mit 2:1. Paciencia hatte beide Treffer für die Hessen erzielt (37., 54./Elfer). Der zwischenzeitliche Ausgleich gelang Sinyavskiy (40.). Schon das Hinspiel in Tallinn hatte die Hütter-Elf mit 2:1 gewonnen.



Der deutsche Bundesligist bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde mit dem FC Vaduz zu tun. Die Liechtensteiner schalteten überraschend den ungarischen Cupsieger Fehervar mit 2:0 nach Verlängerung aus.



Levski Sofia, der neue Klub von Rapid-Leihgabe Deni Alar, schied mit einer 0:4-Abfuhr gegen AEK Larnaka aus. Trickovski schnürte einen Viererpack (8./Elfer, 29., 75., 82.). Bereits das Hinspiel hatten die Zyprioten mit 3:0 gewonnen. Alar schmorte über 90 Minuten auf der Bank.



Der englische Vertreter Wolverhampton Wanderers setzte sich gegen Crusaders aus Nordirland mit 4:1 durch. Bereits das Hinspiel hatten die "Wolves" mit 2:0 gewonnen. Nach dem 4:0-Auswärtssieg im Hinspiel gewann Espanyol Barcelona auch das Rückspiel gegen den isländischen Vertreter Stjarnan klar mit 3:1. (wem)