Hund deckt schlafendes Frauchen zu, dreht Licht ab

Kaum ist sein Frauchen eingeschlafen, tritt der Golden Retriever in Aktion. Er legt ihr Handy weg, deckt sie zu und dreht auch noch das Licht ab. Ein Video seiner herzigen Aktion geht jetzt viral.

Golden Retriever "Tianlang" ist wohl einer der fürsorglichsten Hunde der Welt. Sobald er merkt, dass sein Frauchen mit dem Handy in der Hand eingenickt ist, tut er alles, damit sie einen erholsamen Schlaf hat.Der fünf Jahre alte Rüde steht auf und schnappt sich vorsichtig das Smartphone seines schlafenden Frauchens. Behutsam legt er es etwas entfernt wieder ab, nur um vom unteren Bettende die Decke über den offen liegenden Arm seiner Besitzerin zu ziehen.Dem nicht genug, stellt sich "Tianlang" kurzerhand auf die Hinterbeine und schalten auch noch das Licht aus! Danach legt er seinen Kopf aufs Bett und wacht schützend über seinen schlafenden Menschen.Der 30-Sekunden-Clip geht schon längst im Internet viral, wurde schon millionenfach gesehen. Aufgenommen wurde er am 13. August in der nordostchinesischen Metropole Huludao.Seine Besitzerin erzählte gegenüber der Zeitung "Daily Mail", dass sie "Tianlang" 2014 als Welpen gekauft und kurz darauf mit dessen Training begonnen hatte. Er trägt den chinesischen Namen des Sternensystems "Sirius" im Sternbild des "Großen Hundes".Die Frau, die anonym bleiben will, beschrieb den Charakter ihres Hundes als sanftmütig, aufgeschlossen und fürsorglich. Manchmal würde er sich wie ein Mensch verhalten."Er trägt auch meine Einkaufssackerl und übt Kung Fu mit mir", behauptet sein Frauchen, die auf chinesischen Streaming-Plattformen öfter Einblick in sein Leben gibt. "Ich liebe ihn. Er liebt mich. Wir haben eine starke Bindung und er weiß, was er zu tun hat, sobald ich ihn nur ansehe."