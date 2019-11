Hund genießt teures Steak, dann stirbt er

Ein letztes Bad, ein letzter Spaziergang und ein feines Steak, dann schloss Malteserdame "Phoebe" für immer ihre Augen.

Acht Monate lang hatte Phoebe schon gegen den Krebs gekämpft. Sie litt unter schweren Atembeschwerden und war so matt, dass sie fast den ganzen Tag über schlief. Als die Aussichten auf eine Besserung ihres Zustandes allmählich verschwanden, fasste die Frauchen Elaine Potter einen herzzerreißenden Entschluss.Wenn es schon zu Ende gehen sollte, wollte die Engländerin aus West Sussex ihrer geliebten Phoebe den schönsten Abschied bereiten, der ihr möglich war. "Ich wusste, dass es nun Zeit war", schilderte die trauernde Hundebesitzerin im Gespräch mit dem "Daily Star" Die 14 Jahre alte Hundedame begann den Tag mit einem Schläfchen und etwas TV-schauen im Bett, bevor sie ein letztes Mal gebadet wurde und mit ihrem Frauchen an den Strand spazieren ging. Danach sollte Phoebe noch etwas ganz Besonderes als letztes Mal bekommen, bevor sie für immer ihre Augen schließen würde.In einem feinen Landgasthof in Chichester orderte sie ein saftiges Filet Mignon Steak zum Preis von umgerechnet 34 Euro. "Ich wollte erst ein Brathendl bestellen, aber dachte dann: 'Nein, sie verdient mehr'", erinnert sich Frauchen Elaine. "Und sie hat es geliebt."Auf einem niedrigen Tisch, vor einer wohlig warmen Feuerstelle verdrückte Phoebe das feine Fleischgericht, während die 50-Jährige schluchzend daneben saß. Das blieb auch von den Angestellten des Restaurants nicht unbemerkt. Kaum aufgeklärt, taten sie alles, um der Malteser-Dame ihr letztes Mahl so angenehm wie möglich zu gestalten."Sie haben sich so sehr um sie gekümmert und sie gestreichelt und gekuschelt und Fotos von uns beiden gemacht. Ich kann ihnen gar nicht genug danken", erzählt die Engländerin. "Es war ein wirklich berührender Abschied für mein großes Baby". Sogar die Rechnung ging schlussendlich aufs Haus, als es Zeit wurde aufzubrechen.Die Reise zum Tierarzt sei "die längste Fahrt ihres Lebens" gewesen. In Phoebes finalen Momenten wich sie nicht von ihrer Seite: "Ich habe mein Gesicht genau vor ihres gehalten. Ich war das Letzte, was sie gesehen hat. Es war echt schön, war es wirklich."Am Mittwoch wurde Phoebe eingeäschert. Die Hundeliebhaberin – unter ihrem Dach leben noch neun andere Vierbeiner – hofft jetzt genug Geld zu sammeln, um eine kleine Statue ihrer geliebten Hündin im Garten aufstellen zu können.Und wäre das noch nicht genug, soll Phoebes Asche bald auch von einem Tattoo-Künstler der Tinte beigemischt werden. Elaine Potter und ihr Sohn wollen sich damit einen Pfotenabdruck der verstorbenen Malteser-Dame auf den Rücken tätowieren lassen.