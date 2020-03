Hundefriseur, Tier-Pension - wer hat offen, wer nicht

Was passiert mit Gassi-Service, Hundepensionen und Tier-Friseuren? Welche Dienstleister haben sind von den Schließungen betroffen?

In Österreich soll die Versorgung von Tieren während der Krisenzeit bestmöglich gewährleistet werden.Was bleibt weiterhin zulässig?Die vollständige Liste sämtlicher Schließungen ist einzusehen in der Liste der WKO online einzusehen.Verkauf vonist zulässig, da es eine grundsätzliche Ausnahme laut VO darstellt.Der Verkauf vonist zulässig, da es einer Ausnahmeregelung im Verkauf von Tierfutter unterliegt.(ausgenommen Tierpensionen, Tiersitter) sind zulässig, telefonisch oder online (soweit möglich)Nicht zulässig ist der Kundenverkehr im Geschäftsbüro bzw. Geschäftslokal.(Tierschönheitspfleger,Tierernährungsberater, Tiermasseure undBewegungslehrer/-trainer) sind nicht zulässig: Der Kundenverkehr findet im Geschäftslokal statt., Tierbetreuer: sind zulässig, da sie eine Ausnahme bei Pflegedienstleistungen darstellen.Tierpensionen,sind ebenfalls zulässig, da sie eine Ausnahme bei Pflegedienstleistungen bei notwendiger Betreuung darstellen.sind zulässig, wenn die Tiergesundheit und Pflege durch Mitarbeiter oder Pferdebesitzergewährleistet ist. Nicht zulässig ist Reitunterricht.Friseure, Gassi-Service und Hundepensionen haben demnach weiterhin geöffnet. Jeder Hundehalter, der in diesen schwierigen Zeiten professionelle Unterstützung im Rahmen der Versorgung seines Hundes benötigt, braucht sich keine zusätzlichen Sorgen zu machen und kann sich (wie gewohnt) an seinen Tiersitter / seine Tierpension wenden!Hier findet jeder Wiener Bürger seinen Tierbetreuer: https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/persoenliche-dienstleister/tierbetreuung/Wiener-Tierbetreuer.html