Iglo Süßkartoffel-Laibchen können Plastik enthalten

Iglo ruft vorsorglich einen Teil der Tiefkühlpackungen zurück. Im Laufe des Produktionsprozesses könnten Plastikteilchen in das Produkt gelangt sein.

Es betrifft die Süßkartoffel Laibchen 270 g der Marke Iglo (EAN code: 9008695973716 * Chargen Nummer + MHD: L9038BX001 + 08.2020). Im Laufe des Produktionsprozesses könnten Plastikteilchen in das Produkt geraten sein.Zum Schutz der Konsumenten hat iglo Österreich sofort reagiert und das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen, so die Firma am Dienstag in einer Aussendung . Alle anderen Produkte der Marke iglo sowie das gleiche Produkt mit anderen Chargen als oben angeführt sind davon nicht betroffen und uneingeschränkt für alle Konsumenten zum Verzehr geeignet.Die kostenlose Rückrufnummer 0800 206 490 steht von 10.00 bis 22.00 Uhr auch am Wochenende zur Verfügung. Zudem ist eine Kontaktaufnahme über iglo.oesterreich@iglo.com bei etwaigen Fragen möglich. Konsumenten können hier auch den Kaufpreis des betroffenen Produktes zurückbekommen.