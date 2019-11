Im Video: Kundin rastet bei Supermarkt-Kassa aus

Einer Kundin eines Linzer Supermarkts dauerte es an einer Kassa offensichtlich viel zu lang. Sie rastete völlig aus. Ein Handy-Video davon ist nun im Netz ein Hit.

Sie redet sich immer weiter in Rage

Wer kennt das nicht? Nach der Arbeit noch schnell einkaufen gehen und dann ab nach Hause. Bei der Kassa bildet sich dann aber eine längere Schlange. Die Folge: Man muss etwas länger warten.Eine Kundin eines Supermarkts in Linz hatte darauf aber offensichtlich gar keine Lust. Ob sie einen wichtigen Termin hatte, ist nicht bekannt.Fakt jedoch: Die Frau rastete direkt neben der Kassiererin völlig aus. Wie in einem rund 90 Sekunden langen Handyvideo zu sehen und vor allem zu hören ist, beschimpfte die Wut-Kundin eine Angestellte aufs Übelste.Dass die Filiale voll mit anderen Kunden ist, scheint sie rein gar nicht zu stören. Grund des Ausrasters sind dem Anschein nach zu wenig geöffnete Kassen. "Ihr seht's doch, da sind 100.000 Leute. Die eine Kassa sperrts zu, eine zweite macht's auf", beschwert sie sich gleich zu Beginn. Sie redet sich immer weiter in Rage.Als eine Mitarbeiterin versucht, mit der Kundin zu reden, geht die Frau noch mehr in den Angriffs-Modus über. Sie beschimpft die Angestellte wüst, sagt: "Du redest mich sicher nicht per Du an, du deppertes Weib." Als ihr mit der Polizei gedroht wird, meint die Wut-Kundin nur: "Dan ruft's es doch an."Danach ging die Wut-Kundin Richtung Ausgang. On sie danach noch weiter schimpfte, ist nicht bekannt.Das Video geht derzeit viral, wird auf Facebook und WhatsApp zahlreich geteilt.