Immunität: Zanger ausgeliefert, Kickl nicht

Der Immunitätsausschuss des Nationalrats hat am Dienstag die Immunität des FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger im Zusammenhang mit der NS-Liederbuch-Affäre aufgehoben. Herbert Kickl wird der Justiz nicht ausgeliefert.

Trotz Kritik steht FPÖ hinter Zanger

Die NS-Liederbuch-Affäre hat für den FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger erste Konsequenzen. Der Immunitätsausschuss des Nationalrats hat am Dienstag die Immunität des Steirers für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leoben aufgehoben.FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, gegen den ebenfalls ein Ermittlungsbegehren vorlag, wird dagegen der Justiz nicht ausgeliefert.Gegen Zanger wird wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt. Der FPÖ-Abgeordnete hatte selbst zugegeben, dass er seit Jahren ein Liederbuch einer Burschenschaft mit teils antisemitischen und neonazistischen Inhalte besitzt. Aus der Partei wird Zanger aber nicht ausgeschlossen. Der zweite Fall behandelte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz gegen FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Konkret geht es um den Vorwurf der Verhetzung. Der frühere Innenminister hat im September am FPÖ-Parteitag in Graz mit einer Rede für Aufregung gesorgt und von einer "Triple-A-Bewertung" für "aggressive afghanische Asylwerber" gesprochen.Der Immunitätsausschuss sah diese Aussagen im Zusammenhang mit Kickls politischer Tätigkeit und lieferte ihn deshalb nicht aus.