Insta-Model twerkt auf den brennenden Straßen

In Barcelona demonstrieren Separatisten gegen Haftstrafen für Führer der Unabhängigkeitsbewegung. Ein Instagram-Model hat mit seinem Protesttanz nun für noch mehr Aufregung gesorgt.

Seit mehr als einer Woche kommt es in Barcelona und anderen katalanischen Städten zu Demonstrationen mit teils schweren Ausschreitungen , die von der spanischen Polizei auch unter Einsatz von "extremer Gewalt" aufgelöst wurden. Bis Sonntag wurden mehr als 180 Menschen verletzt.Jetzt sorgt ausgerechnet ein Instagram-Model mit einem skurrilen Video für noch mehr Aufregung bei den ohnehin schon überhitzten Gemütern in der spanischen Autonomieregion. Freizügig bekleidet legte Sandra Kisterna auf den brennenden Straßen Barcelonas einen "Protesttanz" gegen Gewalt hin."Das ist meine Art, um meinen Protest auszudrücken!", rechtfertigt sich die Spanierin auf Instagram. "Ich bin mir bewusst, dass das nicht jedem gefällt, aber ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung – wie jeder andere auch."Sie kämpfe damit für einen friedlichen Verlauf der Demonstrationen in Katalonien: "Es gibt Menschen, die auf den Straßen gewalttätig werden, aber daran beteilige ich mich nicht. Was ich letzte Nacht in Barcelona gesehen habe war verheerend. In meiner geliebten Stadt herrscht nur Zerstörung und Chaos", schreibt die Spanierin zu ihrem Video.Unter die Demonstranten würden sich zudem Unruhestifter mischen, denen es gar nicht um die Sache, sondern nur ums Randalieren gehe. "Das ist wirklich traurig", findet Kisterna. Die junge Frau findet klare Worte an die Demonstranten: "Ich kann nur sagen, bitte kämpft weiter, aber ohne Gewalt. Wir zerstören damit nur unsere eigene Stadt."Doch in den Kommentaren wird die Tänzerin für ihre Aktion angefeindet. "Du solltest dich schämen", schreibt ein User. Andere unterstellen ihr, die Situation auszunutzen, um Aufmerksamkeit für ihre Person zu erhaschen. Besonders drastisch reagiert ein Model aus dem südspanischen Alicante und zieht sogar einen Vergleich zum Anschlag auf das World Trade Center: "Es ist, als ob Menschen vor den zerstörten Zwillingstürmen tanzen würden."