Vor 11 ' Iran beschlagnahmt erneut einen Öltanker

Der britische Öltanker "Stena Impero" bei seiner Festsetzung und Kaperung durch die iranischen Revolutionsgarden am 21. Juli 2019. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

In der Straße von Hormus kam es erneut zu einem Tanker-Zwischenfall. Der Iran beschlagnahmte ein weiteres Schiff.

Der Iran hat nach Angaben von Staatsmedien erneut einen "ausländischen Tanker" beschlagnahmt. Das Schiff habe Kraftstoff geschmuggelt, berichteten iranische Staatsmedien am Sonntag.



Bereits am 20. Juli in der Straße von Hormus, der Meerenge zwischen Persischem Golf und dem Golf von Oman, hatte der Iran den britischen Tanker "Stena Impero" festgesetzt.



(red)